В Нижнекамске приставы помогли бизнесмену получить от УК 3,6 млн рублей долга

Приставы Нижнекамска помогли предпринимателю получить оплату услуг от коммунальщиков, сообщили в ГУФССП России по РТ.

Предприниматель три года оказывал УК услуги по обслуживанию общедомовых узлов учета и регулирования тепловой энергии, учета горячего и холодного водоснабжения, средств диспетчерской связи, снятие и передачу показаний и др. Оплату за услуги, оказанные по договору, он не получил.

В итоге он обратился в Арбитражный суд и тот принял решение в пользу истца, о чем приставы уведомили руководство управляющей компании, однако коммунальщики отказались платить.

Тогда пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 245 тысяч и предупредил о других возможных мерах принудительного взыскания. Долг в результате был погашен в полном объеме.