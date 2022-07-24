Нижнекамск примет фестиваль российских короткометражек

30 июля в Нижнекамске в парке «Семья» пройдет ежегодный Фестиваль уличного кино — это зрительский смотр лучших российских короткометражек, который проводится в 1 117 городах и населенных пунктах России. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Жители сами выбирают режиссера-победителя путем голосования после просмотра короткометражек под открытым небом. Победитель получает 1,5 млн рублей.

«Мы покажем самые яркие фильмы конкурсной программы этого сезона. Не забывайте фонарики, чтобы проголосовать за лучшую работу, пледы и хорошее настроение», — пишут организаторы.

В конкурсную программу этого года вошли фильмы короткого метра «Нас всех убьет глобальное потепление», «Ангел», «Новая мама», «Холодно», «Принципиально документально», «Молодой», «Как разжечь потухший огонь» и многие другие. Начало — в 19.00.

Фестиваль создан по инициативе «Фонда развития моногородов РФ» и ежегодно проводится на открытых площадках России и мира с 2014 года. За это время уличное кино организовали более тысячи городов по всей планете, и более 60 — в нашей стране. За восемь лет проект успел собрать свыше несколько миллионов зрителей.