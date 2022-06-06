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Происшествия
6 июня 2022  15:54
Полина Шевчук

В Нижнекамске прикрыли казино, расположенное в подвале городского ТЦ

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Сотрудники УФСБ России по РТ совместно с коллегами из УЭБиПК МВД по РТ получили информацию, что на цокольном этаже ТЦ «Алмаз» в Нижнекамске открыто подпольное казино.
Прибывшие на место стражи порядка обнаружили, что в помещении все оборудовано для азартных игр – по периметру оборудованы игровые места с мониторами. Они подключены к процессорам, на которых установлено необходимое игровое оборудование.

В момент визита правоохранителей в игровом салоне находились люди. Стоит отметить, что казино успело проработать лишь день.

Из помещения изъяли аппаратуру, документы и деньги. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются организаторы нелегального бизнеса.
 

 

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