В Нижнекамске при поддержке СИБУРа прошла «Арт-встреча» для мам особенных детей

В рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа в Нижнекамске прошла благотворительная «Арт-встреча» для женщин, чья жизнь — ежедневная борьба за здоровье детей.

Вот уже второй год подряд общественная организация «Женщины Нижнекамска» при поддержке СИБУРа проводит благотворительную акцию для мам тяжелобольных детей. В прошлом году состоялись бьюти-вечеринка и фотосессия, а в этом году был организован мастер-класс по рисованию и праздничный обед.

«В преддверии 8 Марта мы хотели поздравить мам тяжелобольных детей. Дать им возможность отдохнуть от ежедневного ухода за ребенком, переключиться на себя, восстановить силы и душевное равновесие. В рамках программы социальных инвестиций „Формула хороших дел“ СИБУР выделяет необходимые денежные средства на организацию мероприятия, а „Женщины Нижнекамска“ ищут интересные способы, как удивить мамочек», — говорит помощник генерального директора «Нижнекамскнефтехима» по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина.

На «Арт-встречу» пригласили 40 мам тяжелобольных детей. Творческую атмосферу помогли создать преподаватели художественной школы. Они объяснили технику и этапы нанесения акриловых красок. В рамках мастер-класса по акриловой живописи участницы рисовали пион, создавали весеннее настроение. Цель мероприятия — отвлечь женщин от ежедневных проблем и забот, чтобы они вышли из дома, пообщались со своими знакомыми и подругами, раскрыли свой творческий потенциал. Многие мамы признались, что не держали кисти в руках со школьной скамьи. Однако результат превзошел все ожидания.

«Несмотря на то что образец один, у каждой участницы получился свой цветок. Проявился неповторимый характер, оттенки», — говорит преподаватель художественной школы Мария Хабибова.

Оксана Карибаба воспитывает дочь с ДЦП. В этом году Веронике исполнилось 13 лет. Все эти годы семья не опускает руки, борется за каждое движение и новый навык дочери. Большую часть времени семья проводит в больницах или реабилитационных центрах.

«Такие мероприятия для нас очень полезны. Мы можем отвлечься, забыться, вырваться из повседневной рутины, почувствовать себя женщиной, посвятить это короткое время творчеству и общению с приятными людьми», — говорит она.

«Я в восторге. Приятно, что нам накануне 8 Марта организовали такой праздник. Это крутой и светлый подарок», — поделилась впечатлениями Олеся Атаманова.

По окончании мастер-класса мамы пообщались друг с другом за праздничным столом. Каждая женщина получила сладкие подарки и букет цветов.

Фото предоставлены пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»