В Нижнекамске при поддержке СИБУРа прошел футбольно-концертный праздник

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В Нижнекамске состоялась акция «Флаг добра» при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». 20 июня на стадионе «Нефтехимик» прошел футбольно-концертный праздник. В гости к нижнекамцам приехала футбольная команда «Старко», в составе которой именитые спортсмены и звезды российской эстрады. Для воспитанников дворовых клубов и детской спортивной школы по футболу «Нефтехимик» на стадионе прошли мастер-классы. Звездная команда «Старко» и сборная команда Нижнекамска сыграли товарищеский футбольный матч, после которого музыканты дали живой концерт, исполнив всеми любимые композиции.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В мастер-классах по футболу приняли участие воспитанники четырех дворовых клубов и команда ДЮСШ «Нефтехимик». Мастерством на тренировке делились трехкратный чемпион России по футболу, ветеран «Спартака» Виктор Булатов, ветеран «Спартака» Сергей Горлукович, олимпийским чемпион по футболу Алексей Прудников, разминку проводил олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов.

Виктор Булатов трехкратный чемпион России по футболу, ветеран ФК «Спартак»:

«В наше время очень много футболистов выходило из дворовых клубов. Тогда не было интернета, гаджетов. Мы с утра до вечера занимались спортом, оттачивали свое мастерство. Главная задача наших мастер-классов — направить детей в нужное русло, привить любовь к футболу».

Участники мастер классов задавали вопросы и внимательно слушали именитых наставников.

Никита Кузнецов, воспитанник дворового клуба «Юный энергетик»:

«В этом году наша команда заняла первое место в турнире „Кожаный мяч“. Мы очень хотели стать победителями, выкладывались на 100%. Сегодня я хочу, чтобы Виктор Булатов из „Спартака“ научил меня делать финты, правильно наносить удары. В будущем мне это очень пригодится».

Сразу же после мастер-классов на стадионе «Нефтехимик» состоялся товарищеский матч между сборной Нижнекамска и командой артистов «Старко». Комментатором встречи выступил российский певец Сергей Крылов.

В состав звездной команды вошли спортсмены, участвовавшие в мастер-классах и звезды российской эстрады — «Золотая гитара России» Виктор Зинчук, композитор Григорий Гладков, диджей, телеведущий Михаил Гребенщиков, солисты театра Оперетты Иван Викулов и Павел Иванов, Ромарио, актёр театра на Таганке Александр Алёшкин, Юрий Давыдов и группа «Зодчие». В сборной города играли нижнекамские спортсмены, представители муниципалитета и «Нижнекамскнефтехима».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

На матч пригласили семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья, которым подарили сертификаты на посещение игр ФК «Нефтехимик».

На церемонии открытия футбольного матча участников приветствовали генеральный директор НКНХ Марат Фаляхов и заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

Марат Фаляхов, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима»:

«СИБУР — социально ответственная компания, активно участвующая в различных проектах, направленных на улучшение качества жизни людей в регионах своей деятельности, в частности, поддерживает развитие спорта и создает необходимые условия для занятий спортом детей. Сегодня у участников матча есть прекрасная возможность проверить свои силы, продемонстрировать характер, целеустремленность и волю к достижению высоких результатов. Вместе с тем дружеское состязание — это лучшая форма установления теплых отношений, продвижения здорового и активного образа жизни».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина в своем приветственном слове поблагодарила СИБУР за комплексный вклад в развитие спортивного движения в регионе.

Обе команды показали свое мастерство и волю к победе. Товарищеский матч прошел в упорной борьбе, но немного сильней по итогам двух таймов оказалась команда «Старко». Она одержала победу со счетом 4:3.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Виктор Зинчук, заслуженный артист России, участник команды «Старко»:

«Соперник замечательный, заставляет нас играть. Здесь нет проигравших, каждый выигрывает — это победа над самим собой, возрастом и обстоятельствами».

Вячеслав Журавлев, начальник ремонтного производства «Нижнекамскнефтехима»:

«В 2000-х годах ветераны „Спартака“ приезжали к нам. Очень приятно, что спустя столько лет они в добром здравии, в хорошем настроении, и сегодня мы все выложились на футбольном поле по полной. В любом случае победила дружба! Спасибо за такой замечательный праздник!».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

После товарищеского матча его участники — звезды российской эстрады дали концерт под открытым небом. Сергей Крылов, Михаил Гребенщиков, Григорий Гладков исполнили свои знаменитые хиты. Завершилось мероприятие выступлением группы «Зодчие». Как признались и знаменитые гости, и зрители, этот футбольно-концертный праздник они будут еще долго хранить в своей памяти.