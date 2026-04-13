Общество 13 апреля 2026 09:10

В Нижнекамске премируют медиков, спасавших пострадавших на НКНХ

Медицинские работники, участвовавшие в оказании помощи пострадавшим после происшествия на НКНХ, получат премии. Такое решение приняла компания «Сибур». Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев на деловом понедельнике.

Речь идет о медиках, которые находились на смене в день происшествия и первыми приняли на себя основной поток пострадавших.

Во время визита в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу руководство района и представители компании пообщались с медицинскими работниками.

«Благодаря их профессионализму и самоотверженности были спасены жизни людей», – подчеркнул Беляев.

Он отметил, что именно в первые часы после случившегося на медиков легла самая тяжелая нагрузка.

Кроме того, в больницах Нижнекамска, Казани и Москвы продолжают лечение пострадавшие. По словам главы района, у всех пациентов наблюдается положительная динамика.

#пожар в промзоне #НКНХ
