В Нижнекамске представили замначальника Росприроднадзора по Восточной зоне Татарстана

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Заместитель начальника отдела госконтроля по Татарстану (Восточная зона) Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора стал Ильгам Каримов. Он будет курировать Нижнекамский, Заинский и Сармановский районы республики.

На деловом понедельнике чиновника представил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин. Ранее Ильгам Каримов трудился экспертом в Управлении Росреестра, затем работал заместителем начальника Нижнекамского отдела.

«Для нас вопрос экологической безопасности — одно из важных направлений, хочется пожелать вам успехов и всего наилучшего», — отметил руководитель муниципального образования.

Кроме того, Муллин констатировал, что руководители в Нижнекамском районе меняются очень часто.

«Часто у нас меняются руководители. Хотелось бы, чтобы вы были на постоянной смене. И с руководителем Фаязом Фаниловичем Шакировым договориться о том, чтобы максимально приложить все усилия, чтобы выстроить команду и запустить наши лаборатории», — заключил Муллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что начальником Управления физической культуры и спорта в Нижнекамске стал Алексей Урезов.