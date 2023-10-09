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В Нижнекамске представили замначальника Росприроднадзора по Восточной зоне Татарстана
Заместитель начальника отдела госконтроля по Татарстану (Восточная зона) Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора стал Ильгам Каримов. Он будет курировать Нижнекамский, Заинский и Сармановский районы республики.
На деловом понедельнике чиновника представил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин. Ранее Ильгам Каримов трудился экспертом в Управлении Росреестра, затем работал заместителем начальника Нижнекамского отдела.
«Для нас вопрос экологической безопасности — одно из важных направлений, хочется пожелать вам успехов и всего наилучшего», — отметил руководитель муниципального образования.
Кроме того, Муллин констатировал, что руководители в Нижнекамском районе меняются очень часто.
«Часто у нас меняются руководители. Хотелось бы, чтобы вы были на постоянной смене. И с руководителем Фаязом Фаниловичем Шакировым договориться о том, чтобы максимально приложить все усилия, чтобы выстроить команду и запустить наши лаборатории», — заключил Муллин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что начальником Управления физической культуры и спорта в Нижнекамске стал Алексей Урезов.
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