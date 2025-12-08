В Нижнекамске представили программу бизнес-форума «Акча»

В Нижнекамске на деловом понедельнике представили основные детали предстоящего бизнес-форума «Акча», который пройдет 10 декабря. Начальник управления по поддержке и развитию предпринимательства Ильнар Сираев подчеркнул, что этот день станет ключевым для местного бизнес-сообщества: город на один день превратится в точку притяжения предпринимателей, экспертов и крупных компаний региона.

Форум начнется с торжественного открытия и пленарной сессии с участием главы города Радмира Беляева. В центре внимания – развитие предпринимательства, инвестиционные возможности и вопросы, связанные с будущим экономического роста Нижнекамска.

Важная часть программы – деловые треки, ориентированные на прямое взаимодействие бизнеса с крупными промышленными партнерами. В течение дня будут работать сразу несколько специализированных площадок.

Особое внимание будет уделено образовательным секциям. Свои практические инструменты представят эксперты по налоговым изменениям, мерам поддержки МСП и НКО, выходу на китайский рынок, маркетингу, продажам, работе с ИИ и управлению командой. В рамках форума Ильнар Сираев также презентует новые сервисы Центра поддержки предпринимательства.

Площадки форума распределены по нескольким локациям – большому залу, IT-залу, малому залу и коворкингу. Это позволит участникам выбрать подходящее направление: от инвестиций и цифровизации до отраслевых дискуссий, взаимодействия с государственными структурами и работы с исламскими финансами.

По словам Ильнара Сираева, форум станет возможностью для предпринимателей получить актуальные знания, договориться о партнерствах и решить практические вопросы развития бизнеса.