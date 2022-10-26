В Нижнекамске представили пособие для детей «Безнең абый» по творчеству Разиля Валеева

В центральной городской библиотеке им. Г. Тукая Нижнекамска презентовали рабочую тетрадь для учащихся начальных классов «Безнең абый» с материалами, основанными на творчестве народного поэта Татарстана Разиля Валеева. Пособие издано в рамках нового проекта, призванного пропагандировать творчество писателей и поэтов — выходцев из Нижнекамского района, рассказала на мероприятии руководитель централизованного библиотечного объединения Нижнекамска Гульназ Арсланова.

«Первое пособие мы решили посвятить Разилю Валееву. Рабочая тетрадь „Безнең абый“ предназначена для начальных классов, она на русском и татарском языках. В пособие вошли разные головоломки, ребусы, оно также рассказывает о жизни поэта, творчестве, его книгах. С помощью QR-кода ребенок может получить более подробную информацию», — ознакомила с проектом Гульназ Арсланова.

Из тетради также можно узнать о музее Разиля Валеева, расположенном в библиотеке его родного села Ташлык, почитать народные сказки в его переводе, сыграть по представленным в издании нотам песню «Алифба» на его слова. Также рабочая тетрадь дает возможность детям попробовать себя в создании иллюстраций, сказок и стихов, составить свою родословную, поиграть в увлекательные игры. Есть страницы с раскрасками.

Рабочая тетрадь «Безнең абый» разработана сотрудниками библиотечного объединения, национально-краеведческой библиотеки имени Кул Гали и методического отдела ЦБО Нижнекамска. По словам представителей библиотеки, 2023 год они намерены посвятить известному татарскому богослову Таджутдину Ялчыголу, который вел свою религиозную и просветительскую деятельность в этом крае, а также прославился своими философскими и общественно-историческими трудами.