В Нижнекамске представили новых чиновников исполкома

Фото: e-nkama.ru

На объединенной сессии Совета Нижнекамского района Татарстана и городского Совета Нижнекамска перед рассмотрением повестки дня депутатам представили двух новых руководителей: помощника главы по противодействию коррупции Альфара Фатхуллина и начальника отдела жилищной политики Ришата Дусманова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Альфар Фатхуллин

Ставший помощником главы Нижнекамского района Рамиля Муллина Альфар Фатхуллин в 2004 году окончил Академию управления «ТИСБИ» в Казани (по образованию он экономист). Начиная с 2003 года работал в бухгалтериях многих татарстанских компаний, среди которых — ООО «Нефтехимзаводстрой», СТ «Строймеханизация» и ООО «Управление механизации и строительства — НК».

Возглавивший отдел жилищной политики Ришат Дусманов в 2017 году окончил Институт деловой карьеры, а в 2021-м — Российский государственный университет правосудия. В 2017-м начал работать юрисконсультом Татарстанского кадетского корпуса имени Гани Сафиуллина. Позднее он трудился в НМУ-3 ведущим специалистом по экологической безопасности, охране и режиму.

Ришат Дусманов

Рамиль Муллин пожелал новоназначенным чиновникам успехов в дальнейшей работе.

Кроме того, начальником отдела ЖКХ исполкома Нижнекамского района ранее была назначена Лия Валишина.

Лия Валишина

Фото: e-nkama.ru.