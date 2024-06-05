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В Нижнекамске представили новых чиновников исполкома
На объединенной сессии Совета Нижнекамского района Татарстана и городского Совета Нижнекамска перед рассмотрением повестки дня депутатам представили двух новых руководителей: помощника главы по противодействию коррупции Альфара Фатхуллина и начальника отдела жилищной политики Ришата Дусманова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ставший помощником главы Нижнекамского района Рамиля Муллина Альфар Фатхуллин в 2004 году окончил Академию управления «ТИСБИ» в Казани (по образованию он экономист). Начиная с 2003 года работал в бухгалтериях многих татарстанских компаний, среди которых — ООО «Нефтехимзаводстрой», СТ «Строймеханизация» и ООО «Управление механизации и строительства — НК».
Возглавивший отдел жилищной политики Ришат Дусманов в 2017 году окончил Институт деловой карьеры, а в 2021-м — Российский государственный университет правосудия. В 2017-м начал работать юрисконсультом Татарстанского кадетского корпуса имени Гани Сафиуллина. Позднее он трудился в НМУ-3 ведущим специалистом по экологической безопасности, охране и режиму.
Рамиль Муллин пожелал новоназначенным чиновникам успехов в дальнейшей работе.
Кроме того, начальником отдела ЖКХ исполкома Нижнекамского района ранее была назначена Лия Валишина.
Фото: e-nkama.ru.
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