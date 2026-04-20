В Нижнекамске представили нового главврача онкодиспансера

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

В Нижнекамске произошло важное кадровое назначение в системе здравоохранения. Главным врачом филиала Республиканского клинического онкологического диспансера назначен Александр Андреев. На деловом понедельнике нового руководителя представил заместитель главы района Александр Умников.

Как отметил Умников, Александр Андреев – молодой, но уже опытный специалист. Он родился в Удмуртии, окончил Ижевскую государственную медицинскую академию, однако свою профессиональную деятельность связал с Нижнекамском. За годы работы прошел путь от врача-онколога до руководителя поликлинической службы. В 2024 году он прошел обучение по программе «Безопасность в медицине» и был включен в кадровый резерв республики.

Особое внимание было уделено вкладу Андреева в развитие паллиативной помощи в районе. Он стоял у истоков этого направления, помогая пациентам сохранять качество жизни даже в самых сложных ситуациях. Также он активно участвует в профессиональном сообществе: выступает на всероссийских конференциях, читает лекции студентам и коллегам, придерживается здорового образа жизни.

В завершение Александру Андрееву пожелали успехов на новом ответственном посту.