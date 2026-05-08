В Нижнекамске представили композицию-вербатим «Пока их голоса звучат…»

В Нижнекамске 7 и 8 мая прошли показы литературно-поэтической композиции «Пока их голоса звучат…», приуроченные к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В единый нарратив соединены истории девочки из блокадного Ленинграда, участников боевых действий в Афганистане и Чечне, а также бойцов специальной военной операции. По мнению создателей композиции, это позволяет выявить общие смыслы.

Толчком к созданию композиции стал патриотический конкурс детских рисунков и стихов собственного сочинения «И в памяти, и в сердце, и в строю…». В итоге 49 рисунков и 31 стихотворение составили сборник, который сейчас ушел в печать при поддержке партии «Единая Россия». Часть тиража будет отправлена военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции.

Лучшие, на взгляд составителей, тексты вошли в литературно-поэтическую композицию-вербатим «Пока их голоса звучат…». Монологи основаны на реальных историях жителей Нижнекамска. Режиссер-постановщик – Наталья Николаева, художник-постановщик – Наталья Фадеева. В постановке оказались задействованы не только профессиональные артисты, но и воспитанники театральной студии «Восхождение».

Почетными гостями премьерного показа постановки стали матери погибших героев, истории которых стали частью композиции, заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина, председатель Совета ветеранов НМР, почетный гражданин Нижнекамска Григорий Китанов, жительница блокадного Ленинграда Рукия Сахабутдинова, благочинный Нижнекамского округа протоиерей Александр Колчерин, заместитель мухтасиба Нижнекамского района по вопросам СВО Абдульхаким хазрат (Ринат) Яруллин и директор Нижнекамского политехнического колледжа имени Е. Н. Королева, депутат Нижнекамского городского Совета Татьяна Куприянова.

После завершения показа весь зал встал, чтобы почтить память погибших минутой молчания.