В Нижнекамске предложили устроить кластер на автовокзале, крео-сад и хобби-хаус

В Нижнекамске состоялась образовательная программа «Городские практики» для специалистов в сфере развития городской среды. В воркшопе по развитию креативных кластеров приняли участие более 40 профессионалов из Нижнекамска, Казани, Набережных Челнов, Альметьевска и других городов республики. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Образовательная программа была организована совместно с администрацией города. В ней также принял участие глава Нижнекамского района РТ Айдар Метшин. Участники представили свое видение на трех городских территориях. Градоначальник подчеркнул, что Нижнекамск еще молодой город, поэтому у него большие перспективы для развития.



В качестве будущих общественных пространств были выбраны здание автовокзала, два объекта в поселке Красный Ключ, а также территория спальных микрорайонов вблизи Корабельной рощи.

Одна из команд предложила сделать в здании автовокзала современный креативный кластер с фудкортом, велопрокатом и хостелом. По мнению разработчиков, удаленность от жилой застройки даст возможность развивать пространство как ночную площадку с включением круглосуточных сервисов — коворкинга, кафе, зала ожидания.

Другие участники предложили для усадьбы купцов Стахеевых восстановить не только исторический облик, но и традиции, связанные с натуральным хозяйством, производством собственной продукции и развитием гастрономии. Они видят на территории усадьбы крео-сад, городские огороды и теплицу. А самих горожан можно было бы приобщить к местным традициям через широкую образовательную программу.

На территории Красного Ключа участники предложили возвести хобби-хаус с мастерскими и студиями на шести этажах здания бывшей гостиницы, разнообразив тем самым досуг и выбор занятий нижнекамцев.

Новые микрорайоны, которые находятся на периферии Нижнекамска, больше всего страдают от малоразвитой инфраструктуры. Поэтому именно здесь, по мнению участников образовательного интенсива, необходимо создать детские и спортивные площадки, маршруты для прогулок, пространства для детских секций и семейные кафе.

В рамках одной из концепций три микрорайона было решено объединить с помощью единой пешеходной зоны — первой, которая может появиться в городе химиков.