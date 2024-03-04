В Нижнекамске поженились 77-летняя невеста и 82-летний жених

Самой взрослой нижнекамской невесте 2023 года исполнилось 77 лет, а самому взрослому жениху – 82 года. О статистике браков на деловом понедельнике рассказала начальник Управления ЗАГС района Гузель Сагитова.

«Любви, как известно, все возрасты покорны», — прокомментировала спикер регистрацию пары-рекордсмена по возрасту.

Всего же в прошлом году в Нижнекамском районе появилось 1 562 новых семьи. Это на 7,6% меньше, чем в 2022 году.

«Отмечу, что снижение количества зарегистрированных браков наблюдается практически по всем районам республики, за 2023 год среднереспубликанский коэффициент составил минус 8,1%», — подчеркнула она.

Пик свадебного сезона традиционно пришелся на третий квартал года — июль, август, сентябрь, когда свидетельство о заключении брака получили 629 пар, или 40% от общего количества браков.

В особом ускоренном порядке было зарегистрировано 52 семейных союза с участниками специальной военной операции.

54 брака зарегистрировано с участием иностранных граждан, в основном с представителями ближнего зарубежья. 7 нижнекамских девушек оформили свой семейный союз с гражданами Турции.

«Радует тот факт, что все невесты 2023 года достигли совершеннолетия, и лишь один юноша решил жениться в возрасте 17 лет. Брак оформлен в соответствии с семейным кодексом РФ. За аксиому можно принять повторные браки между бывшими супругами. Обычно их количество колеблется от 70 до 90 в год. В 2023 бывшие супруги вступили в брак 85 раз», — доложила Сагитова.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.