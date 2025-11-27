В Нижнекамске поздравили мам участников СВО и супругов-юбиляров

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Накануне Дня матери в центре «Милосердие» Нижнекамска прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали мам участников СВО, а также супружеские пары, прожившие вместе более 30, 40 и 50 лет.

Рука об руку, преодолевая разные обстоятельства, супруги идут по жизни десятилетиями. Среди них – семья Красновых, в которой выросли три дочери: Раиса, Лариса и Алиса. Сегодня Григорий Васильевич и его супруга особенно гордятся двумя внуками.

Фото: ©

Отдельной частью встречи стало поздравление мам участников СВО. У одних сыновья продолжают службу на передовой, у других – погибли, выполняя воинский долг. Татьяна Герасимова рассказала о своем сыне.

«Мой сын профессиональный военный, он под Херсоном… Каждый день пишем: “доброе утро, береги себя”, он отвечает так же – “доброе утро, береги ты себя”. Он был нынче награжден медалью Жукова, горжусь им», – рассказала его мама.

Мероприятие организовали центр «Милосердие» и управление ЗАГС. В книгу почета были вписаны 11 семейных пар, которым вручили поздравительные адреса. Подарки также получили пять мам солдат.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Поздравления прозвучали и от ветерана СВО с позывным Хан.

«С юбилеем вас, вы большие молодцы, прошли такой путь… Хочу поздравить наших дорогих женщин с Днем мамы», – произнес он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Директор КЦСО «Милосердие» Гульназ Исакиева подчеркнула важность семейных ценностей.

«Сейчас большая задача – семейная ориентированность. Мы должны показывать пример молодым гражданам и культивировать то, что главное – это семья», – отметила она.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Завершился праздник концертной программой.