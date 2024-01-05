В Нижнекамске пожарный сделал девушке предложение, прибыв в кафе с боевым расчетом МЧС

В Нижнекамске огнеборец сделал девушке предложение руки и сердца необычным способом, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Начальник караула ПСЧ №37 Виталий Бриткин задействовал пожарную автоцистерну, которая еще не была поставлена в боевой расчет, и свободных от несения службы коллег.

В итоге боевой расчет в полном обмундировании прибыл к кафе в Нижнекамске и провел развертывание с рукавной линией, а в завершение Бриткин сделал предложение возлюбленной Ангелине.