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Происшествия 5 января 2024 12:02

В Нижнекамске пожарный сделал девушке предложение, прибыв в кафе с боевым расчетом МЧС

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В Нижнекамске огнеборец сделал девушке предложение руки и сердца необычным способом, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Начальник караула ПСЧ №37 Виталий Бриткин задействовал пожарную автоцистерну, которая еще не была поставлена в боевой расчет, и свободных от несения службы коллег.

В итоге боевой расчет в полном обмундировании прибыл к кафе в Нижнекамске и провел развертывание с рукавной линией, а в завершение Бриткин сделал предложение возлюбленной Ангелине.

#нижнекамск #МЧС РТ
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