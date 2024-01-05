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В Нижнекамске пожарный сделал девушке предложение, прибыв в кафе с боевым расчетом МЧС
В Нижнекамске огнеборец сделал девушке предложение руки и сердца необычным способом, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Начальник караула ПСЧ №37 Виталий Бриткин задействовал пожарную автоцистерну, которая еще не была поставлена в боевой расчет, и свободных от несения службы коллег.
В итоге боевой расчет в полном обмундировании прибыл к кафе в Нижнекамске и провел развертывание с рукавной линией, а в завершение Бриткин сделал предложение возлюбленной Ангелине.
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