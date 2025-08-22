В Нижнекамске пожарного по традиции окатили водой перед выходом на пенсию

‎В Нижнекамске в торжественной обстановке проводили на пенсию оперативного дежурного службы пожаротушения, подполковника внутренней службы Сергея Сучкова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сергей Владимирович посвятил пожарной охране четверть века – 25 лет, 10 месяцев и 22 дня. По доброй традиции коллеги облили уходящего на пенсию сослуживца водой, чтобы смыть накопившиеся за годы службы сажу и копоть.

Видео: ГУ МЧС России по РТ