Общество 22 августа 2025 12:05

В Нижнекамске пожарного по традиции окатили водой перед выходом на пенсию

‎В Нижнекамске в торжественной обстановке проводили на пенсию оперативного дежурного службы пожаротушения, подполковника внутренней службы Сергея Сучкова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сергей Владимирович посвятил пожарной охране четверть века – 25 лет, 10 месяцев и 22 дня. По доброй традиции коллеги облили уходящего на пенсию сослуживца водой, чтобы смыть накопившиеся за годы службы сажу и копоть.

Видео: ГУ МЧС России по РТ

#нижнекамск #пожарные
