В Нижнекамске появятся пандусы из переработанного пластика

В образовательных учреждениях Нижнекамска установили четыре фандомата для сбора пластика. В дальнейшем из собранного сырья изготовят пандусы для маломобильных граждан города. Проект реализует компания «Экотехнологии» при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Фандоматы расположены в четырех образовательных учреждениях города: Нижнекамском химико-технологическом институте, Лицее-интернате №24, полилингвальной гимназии «Адымнар» и Детском эколого-биологическом центре. На переработку можно сдать пластиковые бутылки от напитков до двух литров с маркировкой 1 PET, а также флаконы от бытовой химии с маркировкой 2 HDPE. Собранное сырье будет использовано для изготовления пандусов из полимерпесчаного композита с добавлением переработанного пластика. Сбор сырья продлится в течение всего нового учебного года.

В Нижнекамске будут работать фандоматы Bottle Bank — одной из самых больших сетей в России, которая объединяет 200 фандоматов в 18 регионах.

За сданное вторсырье выдаются баллы BottleCoin, которые можно обменять на выгодные предложения (скидки, бонусы, акции) от партнеров программы лояльности, среди которых Synergetic, Lingualeo и другие. В Нижнекамске к BottleCoin присоединились местные партнеры: студия английского языка Hello Yellow (предоставляет два групповых занятия за 60 баллов) и антикафе «Тыква» (30 минут аренды за 10 баллов). Один балл равен одной сданной бутылке. Обменять баллы можно на сайте после авторизации в личном кабинете.

«Этот проект продолжает инициативы СИБУРа, направленные на развитие в Нижнекамске инфраструктуры раздельного сбора пластика и популяризацию полезных экопривычек. Ранее при поддержке предприятия восемь фандоматов уже появились в местных школах. Локация установки выбрана не случайно — мы хотим приобщить к раздельному сбору молодежь, детей и их родителей. Кроме того, новый проект дает возможность нижнекамцам не только внести свой вклад в заботу об окружающей среде и дать возможность вторичному пластику снова стать полезным сырьем, но и принять участие в развитии инклюзивной среды города», — прокомментировала руководитель программы «Формула хороших дел» Елена Снежко.

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