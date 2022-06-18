Власти Нижнекамска создадут велоинфрастуктуру с освещением и велосчетчиками

В Нижнекамске ведутся работы по созданию вело-пешеходной дорожки от сквера на Корабельной до улицы Юности. Об этом «Татар-информу» рассказал городской депутат и администратор нижнекамского парка «Велики» Раис Шаехов.

«В прошлом году, листая соцсети, я решил поучаствовать в конкурсе грантов Благотворительного фонда „Татнефть“ специально для муниципалитетов, выбрал категорию „Благоустройство“ в надежде выиграть средства для создания велоинфрастуктуры — велопарковок или велодорожек в Нижнекамске», — отметил собеседник агентства.

Объектом для благоустройства был выбран участок благоустраиваемого сквера на Корабельной к улице Юности, где часть дорожек находилась в пригодном состоянии, а часть — разрушена.

«Решено было полноценно обустроить дорожку с тротуаром более 200 метров, поставить опоры освещения, велосчетчик, который я видел на разных конференциях и выставках. У нас есть местная компания, занимающаяся видеонаблюдением и ИТ-разработками, они закупили компоненты, собрали велосчетчик, протестировали, будут устанавливать. На велосчетчике есть два показателя — он считает количество велосипедистов, проехавших за сутки, и общее количество с момента установки», — рассказал Раис Шаехов.

Работы по дорожному полотну будут завершены в течение двух недель, опоры освещения установят только в конце июля. Сумма гранта составила 8 млн рублей. По этому гранту будет обустроено более 200 метров велодорожки. Также в планах в этом году создать 14 километров велодорожек и объединить их в единую сеть.

«Велодорожки будут оборудованы на проспекте Химиков от Макдональдса до начала улицы, также они полностью пройдут по улице Корабельная и проспекту Строителей. Помимо этого, будет благоустроен участок на проспекте Химиков — в районе дома № 86», — поделился общественник.

Годом ранее в Нижнекамске было установлены 54 велопарковки возле бюджетных учреждений города — библиотек, школ, подростковых клубов, поликлиник, больниц.