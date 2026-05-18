В Нижнекамске появился новый березовый сквер

В Нижнекамске появилась новая зеленая зона – волонтеры «Нижнекамскнефтехима» высадили 70 молодых берез в парке «Ак каен». Экологическая акция прошла в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» и стала продолжением программы по озеленению города.

Название парка в переводе с татарского означает «белая береза», поэтому для благоустройства выбрали именно эти деревья. При этом специалисты учитывали архитектурный облик территории и расположение мечети рядом с парком. Для посадки выбрали декоративный сорт «Юнги» – березу повислую, которая вырастает не выше пяти метров.

«Мы специально выбрали невысокие березы, чтобы в парке была видна мечеть. Выбор сорта был очевиден», – отметил имам-хатыб мечети Райхан хазрат Назмутдинов.

Создание новой березовой рощи стало частью масштабной программы СИБУРа по формированию комфортной городской среды в Нижнекамске.

«Мы практически ежегодно высаживаем в Нижнекамске деревья – и в рамках акций, и большими массовыми посадками. В городе уже есть кедровая роща, сирингарий, в прошлом году заложили рябиновый сад, высадили липовую рощу. В общей сложности мы высадили уже более 800 тысяч деревьев, и скоро, думаю, подойдем к миллиону», – рассказала менеджер службы по работе с госорганами «Нижнекамскнефтехима» Эльвира Долотказина.

Экологические инициативы компании поддерживают и общественные деятели города. Представитель общественного совета Нижнекамского района Хамза Багманов подчеркнул, что участие сотрудников предприятий в таких акциях вместе с семьями помогает формировать экологическую культуру у детей.

«Дети будут расти вместе с этими березами и вспоминать этот день», – сказал он.

Для многих сотрудников «Нижнекамскнефтехима» участие в озеленении стало семейной традицией. Эксперт службы бюджетного контроля Лилия Вафина вместе с семьей ранее участвовала в посадке кедров и сирени, а также в конкурсе «Экосемья». На этот раз она пришла высаживать березы вместе с сыновьями Исламом и Нариманом.

С двумя сыновьями в акции участвовала и ведущий специалист по медицинской безопасности НКНХ Диана Мухаммадиева. Семья живет рядом с парком и теперь сможет наблюдать за тем, как растут высаженные деревья.

По словам старшего инженера по планированию Людмилы Гиниятуллиной, развитие корпоративного волонтерства открыло сотрудникам новые возможности для самореализации.

«Когда пришел СИБУР и появилось волонтерское движение, у нас появились возможности воплощения различных идей. Теперь у меня есть даже свой волонтерский инклюзивный проект «Вместе с мамой!», – поделилась она.

Для менеджера управления строительства Андрея Бельницкого участие в акции стало первым опытом волонтерства.

«Сделали доброе дело, которым будет любоваться весь город. Буду гулять здесь и рассказывать сыну, что эти березы мы сажали вместе», – отметил он.