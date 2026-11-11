В Нижнекамске потушили пожар, начавшийся во время сварки в гараже

О пожаре на улице Чабьинской в Нижнекамске сообщили местные жители в соцсетях.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в гаражном комплексе «Автомобилист №15» мужчина проводил газосварочные работы. В какой-то момент загорелись вещи в гараже, а также Volkswagen Golf отца мужчины. Огонь распространился на 18 «квадратов» и вскоре был потушен пожарными.

Пострадавших нет. Вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности.