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Происшествия 11 ноября 2026 20:02

В Нижнекамске потушили пожар, начавшийся во время сварки в гараже

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О пожаре на улице Чабьинской в Нижнекамске сообщили местные жители в соцсетях.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, в гаражном комплексе «Автомобилист №15» мужчина проводил газосварочные работы. В какой-то момент загорелись вещи в гараже, а также Volkswagen Golf отца мужчины. Огонь распространился на 18 «квадратов» и вскоре был потушен пожарными.

Пострадавших нет. Вероятной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности.

#гу мчс рф по рт
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