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В Нижнекамске построят речной порт — проект прошел экспертизу
В Нижнекамске запланировано строительство речного порта на территории Котловской ГСФ. Проект прошел историко-культурную экспертизу, следует из документации Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
Исследования проводились на двух участках общей площадью более 5 га. С севера и запада территория проходит по берегу Камы. Она представляет собой насыпную платформу, искусственно выровненную.
Ранее на севере и западе территория подтоплялась, однако сейчас этому препятствует трехметровая насыпь.
«В результате проведения научно-исследовательских археологических работ (разведок) на территории земельного участка, отводимого под объект: "Строительство речного порта, находящегося по адресу: Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, г. Нижнекамск, Котловская ГСФ", памятники археологии не выявлены», – резюмировал эксперт.
В связи с этим проведение строительных работ было признано возможным.
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