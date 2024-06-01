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Экономика 1 июня 2024 07:00

В Нижнекамске построят речной порт — проект прошел экспертизу

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В Нижнекамске построят речной порт — проект прошел экспертизу
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Нижнекамске запланировано строительство речного порта на территории Котловской ГСФ. Проект прошел историко-культурную экспертизу, следует из документации Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Исследования проводились на двух участках общей площадью более 5 га. С севера и запада территория проходит по берегу Камы. Она представляет собой насыпную платформу, искусственно выровненную.

Ранее на севере и западе территория подтоплялась, однако сейчас этому препятствует трехметровая насыпь.

«В результате проведения научно-исследовательских археологических работ (разведок) на территории земельного участка, отводимого под объект: "Строительство речного порта, находящегося по адресу: Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, г. Нижнекамск, Котловская ГСФ", памятники археологии не выявлены», – резюмировал эксперт.

В связи с этим проведение строительных работ было признано возможным.

#речной порт #нижнекамск
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