В Нижнекамске построят общежитие за 2,5 млрд и обновят студгородок

В Нижнекамске построят новое общежитие Нижнекамского химико-технологического института (НХТИ) стоимостью 2,5 млрд рублей. Здание на 388 мест появится рядом с главным корпусом вуза. Одновременно власти планируют благоустроить студенческий городок и заняться ремонтом действующего общежития. Об этом на «Деловом понедельнике» сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев.

Решение о строительстве нового общежития принято на федеральном уровне. Необходимые средства предусмотрены в федеральном бюджете. Работы начнутся в 2027 году, площадь здания составит около 13 тыс. кв. метров.

Вопрос развития инфраструктуры НХТИ обсуждался во время визита в Нижнекамск заместителя министра науки и высшего образования России Айрата Гатиятова, который работал в городе в минувшую субботу.

«Для нас это действительно долгожданное и важное решение. Мы активно развиваем систему подготовки кадров для наших промышленных предприятий, и, конечно, молодым людям необходимо создавать достойные условия не только для обучения, но и для жизни», – отметил Беляев.

Помимо строительства нового здания, мэр поручил комплексно благоустроить территорию института, создать спортивную инфраструктуру и общественные пространства, которыми смогут пользоваться в том числе жители соседних микрорайонов.

Отдельно предстоит решить вопрос капитального ремонта действующего общежития. Для этого власти намерены совместно с профильным министерством подготовить документы и заявку на финансирование. Часть комнат планируют оставить колледжу, остальные – передать НХТИ.

«Условия проживания там несовременные, это мягко скажу. Мы решим эту задачу», – подчеркнул Беляев.

Сейчас в НХТИ обучаются около 2,5 тыс. студентов. Развитие инфраструктуры должно позволить увеличить их число до 5 тыс.