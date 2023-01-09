В Нижнекамске появится новый ледовый манеж

В этом году в Нижнекамске планируется строительство ледового манежа «Танеко-арена» на проспекте Мира. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Роман Булатов.

«Объект станет центром для любителей спорта — не только хоккея, но и фигурного катания. Будет разработана комплексная программа по развитию фигурного катания в Нижнекамске, данная программа будет реализована в рамках проекта по строительству манежа. На новой арене будет предусмотрено и время для массового катания горожан», — отметил спикер.

В дальнейших планах — проработка вопроса строительства плавательных бассейнов, однако власти решают, какой из вариантов более предпочтителен: создание центра водных видов спорта или же строительство бассейнов в разных частях города.

В Нижнекамском районе работает 661 спортивное сооружение, из которых 15 объектов являются специализированными. Это два плавательных бассейна по 25 метров, два ледовых дворца, одна ледовая арена, один легкоатлетический манеж, один футбольный манеж, один футбольный стадион, семь отдельно стоящих спортивных залов.

«Это количество дает коэффициент в 57% по обеспеченности населения спортивными объектами на душу населения. На одной из встреч с работающей молодежью мне задали вопрос: „Когда вместо торговых центров начнете строить спортивные объекты?“ Вопрос вызвал бурные овации. И хотя наличие торговых центров в городе демонстрирует высокую предпринимательскую и потребительскую активность, стоит отметить, что по обеспеченности спортивными объектами на душу населения сегодня нашей территории есть куда стремиться», — подытожил спикер.