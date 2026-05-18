Экономика 18 мая 2026 10:33

В Нижнекамске построят гостиницу за 220 млн рублей

На деловом понедельнике в Нижнекамске глава района Радмир Беляев сообщил о новых инвестиционных проектах, подписанных по итогам XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: Казань форум», который прошел с 12 по 17 мая в Казани. В работе форума приняли участие представители более 100 стран, а Нижнекамск представил ряд инициатив, имеющих значение для развития экономики района.

Одним из ключевых проектов стало строительство в Нижнекамске современной гостиницы. Инвестором выступает федеральный оператор «3А Девелопмент», реализующий гостиничные проекты в разных регионах страны. Объем инвестиций составит более 220 млн рублей. В городе появится гостиничный комплекс на 45 номеров, будут созданы новые рабочие места.

По словам Радмира Беляева, проект станет важным шагом в развитии туристической и деловой инфраструктуры Нижнекамска.

Второе соглашение касается агропромышленного сектора. В Каенлинском сельском поселении планируется строительство современной птицефабрики яичного направления. Объем инвестиций оценивается в 900 млн рублей. Предприятие будет рассчитано на производство до 54 млн яиц в год и также создаст дополнительные рабочие места.

#нижнекамский район #KazanForum-2026
