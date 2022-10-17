В Нижнекамске после капремонта открылось старейшее учебное учреждение — спортшкола №1

В Нижнекамске после капитального ремонта открылась детско-юношеская спортивная школа №1. Об открытии социального объекта на деловом понедельнике рассказал глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Это одно из старейших учебных учреждений города, основанное в 1968 году. В этом году оно получило второе рождение благодаря республиканской программе и гранту от компании «Татнефть».

«Хотел бы поблагодарить всех тех, кто участвовал в реализации проекта. Порядка 20 млн рублей было выделено к 40 млн республиканских денег. Получилась очень хорошая школа, одна из лучших площадок», — заметил Муллин.

На сегодняшний день в школе ведется работа по двум направлениям. Это баскетбол и спортивная гимнастика.