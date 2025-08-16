news_header_top
Общество 16 августа 2025 14:57

В Нижнекамске после капремонта открыли дорогу на ул. Студенческой

В Нижнекамске после капитального ремонта открылась дорога на улице Студенческой. На участке от Корабельной до Гайнуллина обновили не только проезжую часть, но и всю инфраструктуру, сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

На участке построили велодорожки, почти 2 км тротуарных дорожек, установили 106 опор освещения, современные остановки, благоустроили прилегающую территорию.

«Капитальный ремонт провели по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Благодаря этому нацпроекту также капитально ремонтируется участок на ул. Лесной. Строители там тоже уже на финишной прямой», – отметил Беляев в посте.

По его словам, в 2025-м на дорожные работы выделили 3 млрд рублей. Беляев также поблагодарил за оказанную поддержку правительство РТ и Раиса республики Рустама Минниханова, а также всех строителей – за их труд.

фото и видео: телеграм-канал Радмира Беляева

