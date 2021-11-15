В этом году в Нижнекамском районе полностью изменится схема по уборке снега: по внутриквартальному хозяйству ответственными за уборку снега станут управляющие компании, а по магистральным дорогам будет работать МУП «КПБ». Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил руководитель исполкома Рамиль Муллин.

«Есть также некоторые наработки в части привлечения дополнительной техники и договоренность с республикой. Надеюсь, что до конца года мы сможем получить основную технику», — сказал докладчик.

Муллин подчеркнул важность системной работы по организации уборки снега как в городе, так и сельских поселениях. «Прошу глав поселений обратить внимание на уборку снега, чтобы никаких нареканий со стороны жителей не было», — поставил задачу руководитель.

Руководитель добавил, что необходимо тщательнее чистить пешеходные тротуары, обеспечить меры безопасности для пешеходов.

«Я просил бы обратить на это очень серьезное внимание. Где нужно использовать реагенты, но в первую очередь это, конечно, очистка», — отметил Муллин.