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Ру Тат
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Общество
15 ноября 2021  14:28
Эльза Кузнецова

В Нижнекамском районе полностью изменится схема по уборке снега

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В этом году в Нижнекамском районе полностью изменится схема по уборке снега: по внутриквартальному хозяйству ответственными за уборку снега станут управляющие компании, а по магистральным дорогам будет работать МУП «КПБ». Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил руководитель исполкома Рамиль Муллин.

«Есть также некоторые наработки в части привлечения дополнительной техники и договоренность с республикой. Надеюсь, что до конца года мы сможем получить основную технику», — сказал докладчик.

Муллин подчеркнул важность системной работы по организации уборки снега как в городе, так и сельских поселениях. «Прошу глав поселений обратить внимание на уборку снега, чтобы никаких нареканий со стороны жителей не было», — поставил задачу руководитель.

Руководитель добавил, что необходимо тщательнее чистить пешеходные тротуары, обеспечить меры безопасности для пешеходов. 

«Я просил бы обратить на это очень серьезное внимание. Где нужно использовать реагенты, но в первую очередь это, конечно, очистка», — отметил Муллин.

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