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В Нижнекамске полицейские задержали мужчину, нападавшего на женщин
Полицейские Нижнекамска по горячим следам задержали подозреваемого в нападении на женщин.
Накануне в полицию обратились две местные жительницы. Они рассказали, что на улице на них напал неизвестный мужчина и пытался душить.
По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний грузчик одного из предприятий города. У мужчины были выявлены признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В содеянном мужчина сознался, однако пояснить свои действия не смог. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
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