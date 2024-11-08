В Нижнекамске полицейские задержали мужчину, нападавшего на женщин

Полицейские Нижнекамска по горячим следам задержали подозреваемого в нападении на женщин.

Накануне в полицию обратились две местные жительницы. Они рассказали, что на улице на них напал неизвестный мужчина и пытался душить.

По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний грузчик одного из предприятий города. У мужчины были выявлены признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В содеянном мужчина сознался, однако пояснить свои действия не смог. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», сообщили в пресс-службе МВД по РТ.