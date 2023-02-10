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Ру Тат
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Происшествия
10 февраля 2023  11:47

В Нижнекамске полицейские изъяли из магазинов почти 4 тыс. пачек контрафактных сигарет

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В Нижнекамске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нижнекамскому району выяснили, что в один из сетевых магазинов поставляются сигареты, на которых отсутствуют акцизные марки, а также есть явные признаки контрафакта.

Как стало известно «Татар-информу», стражи порядка также установили склад, где хранился товар. Всего оперативники изъяли оттуда 3778 пачек.

Образцы товара планируют отправить на экспертизу.

 

#контрафакт #уэбипк мвд по рт
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