В Нижнекамске полицейские изъяли из магазинов почти 4 тыс. пачек контрафактных сигарет

В Нижнекамске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нижнекамскому району выяснили, что в один из сетевых магазинов поставляются сигареты, на которых отсутствуют акцизные марки, а также есть явные признаки контрафакта.

Как стало известно «Татар-информу», стражи порядка также установили склад, где хранился товар. Всего оперативники изъяли оттуда 3778 пачек.

Образцы товара планируют отправить на экспертизу.