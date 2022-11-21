В Нижнекамске поймали водителя, который пьяным за рулем авто сбил женщину и скрылся

ДТП произошло вечером в минувшую субботу напротив дома №86 по проспекту Химиков в Нижнекамске, сообщили в Госавтоинспекции Нижнекамска.

На месте было установлено, что водитель автомобиля «Нива» сбил 36-летнюю женщину, которая переходила дорогу по зебре. После наезда водитель не стал останавливаться и скрылся с места. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

Нарушителя нашли. Им оказался 50-летний местный житель. В момент ДТП он был пьян. На мужчину составили сразу несколько протоколов – ему придется заплатить 30 тыс. рублей штрафа, а также его лишат прав.

Кроме того, после полного обследования пострадавшей будет принято решение о возбуждении уголовного дела.