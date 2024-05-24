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В Нижнекамске подвели итоги юбилейного конкурса юных инспекторов движения
С 21 по 24 мая в «Камском Артеке» прошел республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2024». В этом году он состоялся в тридцатый раз и стал юбилейным, сообщают в республиканской Госавтоинспекции.
В соревнованиях приняли участие 228 школьников в возрасте от 9 до 11 лет. Ребята сдали экзамен по ПДД, продемонстрировали знания оказания первой помощи пострадавшим в ДТП и навыки управления велосипедом. В составе команд юидовцы сдали экзамен по основам безопасного поведения на дороге и приняли участие в конкурсе агитационно-пропагандистских выступлений «Вместе – за безопасность дорожного движения».
Сегодня в нижнекамском лицее №38 подвели итоги и торжественно наградили победителей.
В общем командном зачете первое место заняла команда из Балтасинского района, второе и третье место заняли команды из Казани.
В личном зачете среди мальчиков выиграл Карим Галимзянов из Балтасинского района, среди девочек – Амаль Садыкова из Казани. В конкурсе «Основы безопасности жизнедеятельности» первое место заняла также команда юидовцев из Балтасинского района.
На площадке конкурса также прошли круглые столы с сотрудниками Госавтоинспекции, работниками ГБУ «БДД» и педагогами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и развития отрядов ЮИД в Татарстане.
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