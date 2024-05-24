В Нижнекамске подвели итоги юбилейного конкурса юных инспекторов движения

С 21 по 24 мая в «Камском Артеке» прошел республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2024». В этом году он состоялся в тридцатый раз и стал юбилейным, сообщают в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

В соревнованиях приняли участие 228 школьников в возрасте от 9 до 11 лет. Ребята сдали экзамен по ПДД, продемонстрировали знания оказания первой помощи пострадавшим в ДТП и навыки управления велосипедом. В составе команд юидовцы сдали экзамен по основам безопасного поведения на дороге и приняли участие в конкурсе агитационно-пропагандистских выступлений «Вместе – за безопасность дорожного движения».

Сегодня в нижнекамском лицее №38 подвели итоги и торжественно наградили победителей.

В общем командном зачете первое место заняла команда из Балтасинского района, второе и третье место заняли команды из Казани.

В личном зачете среди мальчиков выиграл Карим Галимзянов из Балтасинского района, среди девочек – Амаль Садыкова из Казани. В конкурсе «Основы безопасности жизнедеятельности» первое место заняла также команда юидовцев из Балтасинского района.

На площадке конкурса также прошли круглые столы с сотрудниками Госавтоинспекции, работниками ГБУ «БДД» и педагогами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и развития отрядов ЮИД в Татарстане.