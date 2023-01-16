В Нижнекамске подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В Нижнекамске подвели итоги муниципального конкурса на лучшее новогоднее оформление. Среди победителей — промышленные предприятия, парки, дворы, учреждения и организации города и района, сельские поселения. Награждал победителей на деловом понедельнике глава района Рамиль Муллин.

«Хочется поблагодарить всех, кто принял активное участие в создании этого волшебного праздника, особой атмосферы — коллективы наших промышленных предприятий, организаций, жилищно-коммунальных служб, СТОС, работников управления культуры, сельские поселения, всех жителей — с вашей помощью и участием мы смогли сделать нашу территорию краше. Огромное всем спасибо!» — поблагодарил участников чиновник.

Восемь елочных площадок, возведенных в этом году на территории городских парков и скверов, удостоились дипломов в следующих номинациях: «Волшебное настроение» — Парк нефтехимиков, «Феерия праздника» — сквер «Шинник», «Чудеса зимы» — площадь Лемаева, «Блестящие огни» — городской парк «Семья», «Сказка постучится в дом» — Парк чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая, «Зимушка — хрустальная» — парк «Солнечная Поляна», «Новогодний калейдоскоп» — парк «Велики», «Морозные узоры» — набережная Камы.

Победителями конкурса на лучшее новогоднее оформление среди сельских поселений стали: Старошешминское сельское поселение — в номинации «Новогодняя сказка», Простинское сельское поселение — «Новогоднее чудо», Майскогорское сельское поселение — «Новогодние фантазии», Сосновское сельское поселение — «Зимние фантазии», а также Камские Поляны — «Снежная мозаика».

В номинации «Волшебные сказки, зимние сны» победителями стали Централизованная библиотечная система города Нижнекамска, Дворец творчества детей и молодежи имени Садыкова и Управление ЗАГС, а также детские сады №87 и 82.

В номинации «Новый год в моем окне» победили школа-интернат «Надежда», детская школа искусств, детский сад «Березка». В номинации «Мой новогодний дом» оказались отмечены ООО УК «Жилье» и ООО УК «ПЖКХ-17». Номинацию «Новогодний серпантин» взяли районный Дом культуры «Мирас» из села Ташлык и детский сад общеразвивающего вида №1 Нижнекамска.