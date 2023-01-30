В Нижнекамске почтут память 19 солдат «татарского» батальона

31 января на городском кладбище Нижнекамска, возле братской могилы, состоится митинг, посвященный памяти 80-го отдельного лыжного батальона. Событие на деловом понедельнике анонсировал заместитель главы Нижнекамского района РТ Александр Умников.

«Есть события, над которыми не властно время, есть герои, которые навсегда остаются в памяти людей. Таким событием для всех нас стала Великая Отечественная война. Завтра в Нижнекамске мы будем чтить героев, погибших во время войны, и отметим значимую дату — 31 января 2020 года в Нижнекамске прошли масштабные мероприятия — митинг и захоронение в братской могиле останков 19 солдат 80-го лыжного батальона», — сказал он.

Спикер подчеркнул, что в этот важный для нижнекамцев день была восстановлена связь времен в честь воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Теперь их имена высечены на обелисках, куда могут в любое время прийти родные и близкие.

Батальон был сформирован в Казани 11 декабря 1941 года, в основной состав вошли солдаты из Татарии, Башкирии, Казани, Челнов — его неофициально окрестили «татарским». Захоронение погибших в бою на дороге в Великие Луки обнаружили нижнекамские поисковики.