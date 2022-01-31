В Нижнекамске почтили память «татарского» лыжного батальона

На центральной аллее почетных граждан Нижнекамска состоялся митинг памяти 19 бойцов отдельного лыжного батальона, останки которых были захоронены в братской могиле 31 января в год 75-летия Победы. Сегодня их подвигу исполнилось ровно 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Самому старшему бойцу было всего 36 лет, а большей частью это были 18-летние ребята. Этих парней отбирали специально для лыжного батальона, который должен был выполнять спецоперации под прикрытием маскхалатов, зачастую в изоляции от сил подкрепления, в тылу врага. Боевой путь 19 бойцов завершился в 1,5 тыс. километров от Татарстана — под Великими Луками, близ деревни Липенка.

Мероприятие состоялось при участии руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиля Муллина, депутата Госдумы РФ Айдара Метшина, депутатов городского и районного Советов, руководителей управлений, родственников погибших бойцов, представителей Совета ветеранов, градообразующих предприятий, общественных организаций, члены поисковых отрядов, волонтеры и просто неравнодушных нижнекамцев.

К участникам митинга обратился Рамиль Муллин.

«Говорят, война не заканчивается, пока не будет похоронен последний солдат. Мы чтим память наших уважаемых татарстанцев, наших нижнекамцев и в целом тех людей, кто подарили нам этот день, когда мы можем сказать им наши слова благодарности за то, что мы можем смотреть на это чистое небо над головой. Отдельная благодарность тем, кто смог вернуть бойцов на нашу землю. Это великий труд, великая работа», — отметил он.

Митинг завершился минутой молчания, перед которой каждого из 19-ти бойцов вспомнили поименно, затем все присутствующие алые гвоздики в память о земляках-героях.