В Нижнекамске почтили память первостроителя города химиков Евгения Королева

Сегодня Нижнекамск отмечает 109-летие со дня рождения Героя Социалистического Труда, кавалера ордена Красной Звезды, заслуженного строителя Татарской АССР, почетного гражданина города Евгения Королева. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В политехническом колледже, носящем его имя, состоялся памятный митинг. Мероприятие прошло при участии руководителей города, соратников Евгения Королева, ветеранов, представителей промышленных предприятий, депутатов, преподавателей и студентов колледжа.

Открыл митинг мэр города Рамиль Муллин. В своем выступлении он отметил важность сложившейся традиции — собираться в этот день представителям нескольких поколений нижнекамцев, чтобы почтить память первостроителя.

«Имя Евгения Королева знает каждый нижнекамец от мала до велика. Такие люди, как Евгений Никифорович, во все времена показывали яркий пример того, как нужно жить и работать! Благодаря уникальным организаторским способностям, деловым качествам, умению охватывать всю глубину проблем (вместе с командой, которую он сумел создать), Нижнекамск превращался в красивый, современный и комфортный город, город, в котором сегодня мы живем!» — подчеркнул мэр.

Своими воспоминаниями о совместной работе с Евгением Королевым поделился почетный гражданин Нижнекамска Агтас Галиахметов.

«Человек глубокого ума, человек подвижный, сильный организатор. Евгений Никифорович, приехав в 1963 году, организовал не только крупную стройку города, но и параллельно строительство нефтехимического комбината, шинного завода, объектов энергетической отрасли. Нижнекамску очень повезло с таким руководителем», — отметил он.

Студенты исполнили композиции и стихи, заверив, что безукоризненно продолжат путь Евгения Королева к развитию и процветанию Нижнекамска.

Митинг завершился возложением цветов к бюсту первостроителя.