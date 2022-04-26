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Общество
26 апреля 2022  22:04

В Нижнекамске почтили память ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС

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В Нижнекамске почтили память ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС
Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

Сегодня в Нижнекамске почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 36 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района. 

Возложить цветы и вспомнить о трагических событиях собралось множество горожан: участники ликвидации последствий катастрофы, родственники погибших, представители градообразующих предприятий, общественности, школьники и студенты.

Событие прошло при участии замруководителя исполкома Нижнекамского района по соцвопросам Айзата Махмутова, председателя Совета ветеранов Григория Китанова и председателя правления Нижнекамского отделения «Союз „Чернобыль“» Владимира Куликова.
В ликвидации последствий аварии приняли участие более 600 тыс. человек со всей страны, в их число вошли и жители Нижнекамского района.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто встал на пути невидимой смерти, у которой нет ни запаха, ни цвета. Трагедия была действительно огромная: более 3,5 тыс. татарстанцев участвовали в ликвидации этой аварии. В Нижнекамске из них проживают чуть больше 160 человек. Мне хотелось бы поблагодарить каждого за ваш гражданский подвиг», — произнес Григорий Китанов.

Участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, ушедших из жизни, почтили минутой молчания. Жители Нижнекамска возложили к памятнику цветы.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

#нижнекамский район
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