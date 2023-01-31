В Нижнекамске почтили память 19 солдат «татарского» батальона

В Нижнекамске состоялся памятный митинг в честь 19 солдат 80-го отдельного лыжного батальона 257-й стрелковой дивизии, которые погибли бою с фашистскими захватчиками 31 января 1942 года под Великими Луками в Псковской области.

Церемония прошла при участии депутата Госдумы РФ Айдара Метшина, военного комиссара РТ, генерала-майора Сергея Погодина, главы Нижнекамского района Рамиля Муллина, депутатов городского и районного советов, военкома района Газинура Ситдикова, представители градообразующих предприятий, родных и близких погибших бойцов и неравнодушных жителей района. Все почтили память бойцов, возложили цветы.

На русском и татарском языках к присутствующим обратился глава района Рамиль Муллин.

«Эти люди, которые стояли на защите нашей Родины, совершили подвиг. Хотя их всех постигла смерть, но она была не напрасной. Благодаря их героизму мы живем. Отрадно, что традиции мужества, патриотизма, любви к Родине и сегодня имеют продолжение. Наши бойцы в зоне специальной военной операции защищают нашу Родину. Мы верим в их победу и ждем возвращения. Мы должны помнить подвиг наших отцов и дедов. Сегодня мне хочется поблагодарить бойцов поисковых отрядов, которые каждый день, невзирая на трудности, возвращают их имена из небытия. Вечная память нашим бойцам!» — отметил руководитель муниципального образования.

Сегодня подвигу солдат исполнился 81 год. С парой минометов и несколькими пушками лыжный батальон, проявив небывалую стойкость, уничтожил сотни врагов. Бой длился до глубокой ночи.

Айдар Метшин, чей дед был минометчиком среди бойцов 80-го лыжного батальона, отметил, что 31 января — особенная дата в истории города.

«Здесь, на Аллее славы, захоронены останки погибших 19 бойцов. Мы должны знать и помнить тех, кто отстоял мир и свободу нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, как и тех, кто сегодня проявляет отвагу и мужество, защищая национальные интересы нашей страны, находится в зоне спецоперации. Мы в безмерном долгу перед ушедшими воинами, ныне живущими ветеранами и теми, кто сегодня рядом с нами. Низкий поклон ныне живущим фронтовикам. Вечная память героям, оставшимся на полях сражений», — сказал Метшин.

Батальон был сформирован в Казани 11 декабря 1941 года, в основной состав вошли солдаты из Татарии, Башкирии, Казани — его неофициально окрестили «татарским».

Останки бойцов были обнаружены на местах кровопролитных боев в районе деревни Липенка Псковской области нижнекамским поисковым отрядом «Поиск». Кроме того, останки двух бойцов были идентифицированы по генетической экспертизе — политрука роты Василия Новичкова и красноармейца Михаила Парамонова. С 2020 года прах 19 солдат покоится в братской могиле города нефтехимиков.