В Нижнекамске почти завершено строительство детской поликлиники

Заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов оценил работы по завершению строительства детской поликлиники №3 Нижнекамской детской районной больницы с перинатальным центром.

Строительство началось еще в марте этого года. На сегодняшний день работы завершены на 99%.

Сейчас подходят к концу фасадные работы, устанавливается вся необходимая мебель и медицинское оборудование. Идет подготовка документов для сдачи объекта в эксплуатацию.

Большая, светлая, комфортная больница будет обслуживать около 20 тысяч детей. В ней расположатся не только кабинеты участковых педиатров, но и зона для приема температурящих, кабинеты забора анализов, неотложной помощи, рентген-кабинет. Кроме того, здесь будет работать детский Центр здоровья и пункт выдачи молочного питания.

Открытие детской поликлиники запланировано на конец года.

Больницу построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».