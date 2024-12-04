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В Нижнекамске почти завершено строительство детской поликлиники
Заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов оценил работы по завершению строительства детской поликлиники №3 Нижнекамской детской районной больницы с перинатальным центром.
Строительство началось еще в марте этого года. На сегодняшний день работы завершены на 99%.
Сейчас подходят к концу фасадные работы, устанавливается вся необходимая мебель и медицинское оборудование. Идет подготовка документов для сдачи объекта в эксплуатацию.
Большая, светлая, комфортная больница будет обслуживать около 20 тысяч детей. В ней расположатся не только кабинеты участковых педиатров, но и зона для приема температурящих, кабинеты забора анализов, неотложной помощи, рентген-кабинет. Кроме того, здесь будет работать детский Центр здоровья и пункт выдачи молочного питания.
Открытие детской поликлиники запланировано на конец года.
Больницу построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».
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