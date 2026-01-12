В Нижнекамске почти на 80% снизилось количество жалоб на проблемы ЖКХ в праздники

В Нижнекамске в период новогодних праздников почти на 80% сократилось количество обращений жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. С 31 декабря по 11 января от горожан поступило 298 обращений, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 1416. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполнительного комитета города Ренат Шакиров.

По его словам, статистика обращений является ключевым индикатором управляемости в сфере ЖКХ. Снижение составило около 79%.

«Для нас это означает, что не жители перестали жаловаться, а то, что профилактика и диспетчеризация реально снизили количество ситуаций, которые превращаются в проблему для людей. Принципиально важно, что каждое обращение проходило через центральную диспетчерскую службу и держалось на контроле до непосредственного устранения», – отметил Ренат Шакиров.

Все обращения оперативно доводились до профильных служб и находились на контроле до полного устранения замечаний.

В период с 31 декабря по 11 января в городе было зафиксировано 13 отключений коммунальных услуг. В том числе: два отключения горячей воды, два – холодной воды, восемь – отопления и одно – электроэнергии. Все отключения носили кратковременный характер.

Массовых аварий, приводящих к длительным отключениям на больших территориях, в праздничные дни не было. Фиксируемые отключения относились к так называемой «рабочей аварийности» и были связаны с текущими ремонтными мероприятиями, в том числе на центральных тепловых пунктах и участках трасс.