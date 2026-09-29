В Нижнекамске почти 3 тыс. одиноких пожилых жителей охватили подомовыми обходами

В Нижнекамском районе проводят подомовые обходы одиноко проживающих жителей в возрасте 80 лет и старше. В этом году специалисты социальной службы посетили 2 961 человека. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель руководителя исполкома района по социальным вопросам Александра Офицерова.

По ее словам, обходы проводят совместно с главами сельских поселений и председателями СТОС. Специалисты оценивают условия проживания пожилых людей, помогают получить необходимую социальную помощь и обращают внимание на вопросы пожарной безопасности. По итогам проведенной работы на социальное обслуживание приняли 21 человека.

В Нижнекамске также действует система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, которые частично или полностью утратили способность к самообслуживанию. За девять месяцев 2026 года такой помощью охватили 502 человека. Для них разработали индивидуальные планы ухода, организовали социально-бытовую и реабилитационную помощь, а также медицинский патронаж.

Кроме того, с начала года 736 жителей старше 65 лет из сельской местности доставили на специализированном автомобиле в медицинские организации для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров.

В «Школе реабилитации и ухода» 289 человек прошли обучение навыкам ухода за пожилыми родственниками. Еще 480 человек за девять месяцев получили социальную реабилитацию в отделении Центра «Милосердие».