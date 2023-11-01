В Нижнекамске по видео нашли водителя, который сбил женщину на зебре

В Нижнекамске автоинспекторы установили водителя, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, 30 октября на проспекте Строителей водитель Hyundai не уступил дорогу и сбил пешехода. На кадрах видно, как иномарка на капоте протащила женщину на несколько метров.

После этого водитель скрылся с места аварии.

Как сообщают в ведомстве, в результате наезда пешеход получила перелом руки, ее доставили в больницу.

Позднее полицейские нашли водителя. Им оказался 65-летний местный житель. За оставление места ДТП ему грозит лишение прав до 1.5 лет или административный арест до 15 суток.

