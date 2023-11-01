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В Нижнекамске по видео нашли водителя, который сбил женщину на зебре
В Нижнекамске автоинспекторы установили водителя, скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщают в городской Госавтоинспекции.
Как выяснилось, 30 октября на проспекте Строителей водитель Hyundai не уступил дорогу и сбил пешехода. На кадрах видно, как иномарка на капоте протащила женщину на несколько метров.
После этого водитель скрылся с места аварии.
Как сообщают в ведомстве, в результате наезда пешеход получила перелом руки, ее доставили в больницу.
Позднее полицейские нашли водителя. Им оказался 65-летний местный житель. За оставление места ДТП ему грозит лишение прав до 1.5 лет или административный арест до 15 суток.
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