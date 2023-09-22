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В Нижнекамске по видео нашли водителя грузовика, по вине которого едва не произошло ДТП
В результате мониторинга социальных сетей автоинспекторы Нижнекамска привлекли к административной ответственности водителя, нарушившего ПДД.
Как сообщают в городской Госатвоинспекции, в Сети был выявлен видеоролик, в котором водитель грузового автомобиля проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, чем мог спровоцировать ДТП.
Позднее автоинспекторы нашли водителя. Им оказался 56-летний местный житель.
В отношении водителя составили административный протокол. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
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