В Нижнекамске по видео нашли водителя грузовика, по вине которого едва не произошло ДТП

В результате мониторинга социальных сетей автоинспекторы Нижнекамска привлекли к административной ответственности водителя, нарушившего ПДД.

Как сообщают в городской Госатвоинспекции, в Сети был выявлен видеоролик, в котором водитель грузового автомобиля проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, чем мог спровоцировать ДТП.

Позднее автоинспекторы нашли водителя. Им оказался 56-летний местный житель.

В отношении водителя составили административный протокол. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

