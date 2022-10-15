В Нижнекамске по просьбам жителей отремонтируют дорогу у гипермаркета

Специалисты «Татавтодора» по заказу властей Нижнекамска начали ремонтные работы на внутриквартальной автомобильной дороге, прилегающей к гипермаркету «Эссен».

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, этот участок не был включен в перечень дорожных работ на 2022 год. Полотно будет отремонтировано по просьбам жителей, которые давно просили уделить внимание дороге.

Все просьбы были услышаны и взяты в работу.

«К сожалению, еще много в городе таких участков, просьб от жителей обратить внимание, отремонтировать дорогу. Мы все эти пожелания видим и берем на карандаш. На все это нужны немалые средства, просим поддержки и понимания горожан. Шаг за шагом, постепенно будем делать», — прокомментировал работы глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на ремонт дорог в Нижнекамском районе в этом году выделено 2 млрд рублей.