news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
15 октября 2022  13:53
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске по просьбам жителей отремонтируют дорогу у гипермаркета

news_top_970_100
В Нижнекамске по просьбам жителей отремонтируют дорогу у гипермаркета

Специалисты «Татавтодора» по заказу властей Нижнекамска начали ремонтные работы на внутриквартальной автомобильной дороге, прилегающей к гипермаркету «Эссен». 

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, этот участок не был включен в перечень дорожных работ на 2022 год. Полотно будет отремонтировано по просьбам жителей, которые давно просили уделить внимание дороге. 

Все просьбы были услышаны и взяты в работу.

«К сожалению, еще много в городе таких участков, просьб от жителей обратить внимание, отремонтировать дорогу. Мы все эти пожелания видим и берем на карандаш. На все это нужны немалые средства, просим поддержки и понимания горожан. Шаг за шагом, постепенно будем делать», — прокомментировал работы глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на ремонт дорог в Нижнекамском районе в этом году выделено 2 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

#нижнекамский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100