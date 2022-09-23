В Нижнекамске по нацпроекту открылся Всероссийский виртуальный концертный зал

Сегодня в Центральной библиотеке им. Г. Тукая в Нижнекамске состоялось открытие Всероссийского виртуального концертного зала.

«Это уникальный проект Российской Федерации. Благодаря выигранному гранту в размере 300 тыс. рублей наши горожане имеют возможность слышать и видеть профессиональные выступления коллективов, государственных оркестров, ансамблей, театров», — обратилась ко всем присутствующим на открытии замначальника Управления культуры Люзия Хуснуллина.

Впервые оценить новинку участники смогли, посмотрев фрагмент постановки из репертуара Астраханского ТЮЗа «Мертвые души». В программе уже на год вперед запланированы виртуальные концерты и спектакли.

«Звук уникальный. Настолько динамично и тонко все слышно. Я думаю, что проект будет жить, а особенно с ним надо познакомить подрастающее поколение, чтобы дети слышали и видели профессиональную музыку в хорошем классическом исполнении, спектакли с профессиональными актерами», — отметила Хуснуллина.

Всероссийский виртуальный концертный зал — это социальный проект Минкультуры России, который позволяет слушать концерты известных российских коллективов и солистов во всех регионах России как в режиме онлайн, так и в записи. Специально оборудованные залы оснащены высокопрофессиональной техникой и позволяют сохранить чистоту и качество звука, создавая эффект присутствия на филармонических концертах слушателей в регионах. Участниками проекта стали уже более 300 городов России.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.