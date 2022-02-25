В Нижнекамске по нацпроекту капитально отремонтируют проспект Химиков за 300 млн рублей

В Нижнекамске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году капитально отремонтируют проспект Химиков. На эти цели из регионального бюджета выделят более 300 млн рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Дорожные работы будут проведены на двух участках. Это участок протяженностью 1,4 км от улицы Корабельная до улицы Южная и участок длиной 540 метров от улицы Менделеева до проспекта Вахитова», – отметили в министерстве.

Рабочие отремонтируют дорожное покрытие и тротуары, установят новые дорожные знаки со светоотражающей поверхностью.

Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Нижнекамской агломерации в этом году планируется отремонтировать более 3 км дорог.