В Нижнекамске по дорожному нацпроекту завершен капремонт улицы Вокзальная

В Нижнекамске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнен второй этап капитального ремонта улицы Вокзальная: от кольца ул. Вокзальная – ул. Корабельная до кольца ул. Вокзальная – проспект Строителей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте выполнены устройство выравнивающего и нижнего слоев из асфальтобетонной смеси, верхнего слоя покрытия из высокоплотного асфальтобетона с устройством монолитного бортового камня», – отметили в министерстве.

Кроме того, оборудованы велосипедные дорожки и тротуары, а также отремонтировано покрытие на местном проезде.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.