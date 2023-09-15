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В Нижнекамске по дорожному нацпроекту завершен капремонт улицы Вокзальная
В Нижнекамске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» выполнен второй этап капитального ремонта улицы Вокзальная: от кольца ул. Вокзальная – ул. Корабельная до кольца ул. Вокзальная – проспект Строителей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«На объекте выполнены устройство выравнивающего и нижнего слоев из асфальтобетонной смеси, верхнего слоя покрытия из высокоплотного асфальтобетона с устройством монолитного бортового камня», – отметили в министерстве.
Кроме того, оборудованы велосипедные дорожки и тротуары, а также отремонтировано покрытие на местном проезде.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.
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