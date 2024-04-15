В Нижнекамске капитально отремонтируют улицу Корабельная. Работы проведут от кольца ул. Студенческая – ул. Корабельная до кольца ул. Вокзальная – ул. Корабельная по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На участке отремонтируют существующее асфальтобетонное покрытие и уложат верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Установят новые дорожные знаки со светоотражающей поверхностью», – отметили в министерстве.

Протяженность ремонтируемого участка составит 1,5 км. На ремонт из регионального бюджета выделят 288 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.