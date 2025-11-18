В Нижнекамске планируют за 4 млрд рублей построить выезд с проспекта Мира на М12

Строительство трассы М7 в обход Нижнекамска

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Нижнекамске начали проектировать выезд с проспекта Мира на трассы М7 «Волга» и М12 «Восток». Предварительная стоимость реализации проекта оценивается в 4 млрд рублей, рассказал глава Нижнекамского района РТ Радмир Беляев на заседании Инвестиционного совета муниципалитета.

По словам главы района, работы «по продлению проспекта Мира и вылету на М12 с проспекта Мира» ведутся совместно с Миндортрансом Татарстана.

При этом Беляев уточнил, что пока речь идет только о проектировании выезда, сроки реализации идеи пока не определены.

«Действительно, Нижнекамск работает с Министерством транспорта над этим вопросом уже не первый год. <…> С тех пор, как начали у нас эту новую трассу М7 (обход трассы М7 «Волга» – прим. Т-и) строить, еще начали строить мост через Каму», – прокомментировали эти планы «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района РТ.

Таким образом, впервые обсуждать данную инициативу начали в 2022 году. Предыдущий глава Нижнекамского района Рамиль Муллин в марте текущего года назвал проект «очень приоритетным» для властей муниципального образования. Позднее, в октябре, новый руководитель исполкома района Рустем Латыпов упомянул создание выезда с проспекта Мира на М12 в числе «стратегических задач».

В мае Совет Нижнекамского района и городской Совет на совместном заседании одобрили поправки в Генеральный план Нижнекамска. В частности, генплан теперь предусматривает строительство развязки на пересечении проспектов Химиков и Мира с последующим соединением и выходом на трассу М12, о чем сообщал телеканал «НТР 24».

На заседании Инвестсовета Нижнекамского района сегодня также обсуждали промышленный парк «Восток», инициативу по переводу детских садов Нижнекамска на аренду мягкого инвентаря, новый проект «Умный счетчик для новостроек» и создание современного многофункционального комплекса в селе Большое Афанасово.