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В Нижнекамске планируют создать мемориал памяти бойцам спецоперации
В Нижнекамске появится мемориальный комплекс погибшим бойцам спецоперации. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава района Рамиль Муллин.
Планируется, что комплекс будет построен в течение двух лет (2023-2024 годы) рядом с мемориальным комплексом, посвященным афганцам.
«Вместе еще с раз с родителями встретимся, переговорим, и если это предложение получит поддержку, я думаю, что мы вынесем его на общее обсуждение и постараемся это сделать в ближайшее время», — сказал руководитель района.
Также он отметил, что на сегодняшний день очень важно прививать преемственность традиций между поколениями.
Так, на послании Раиса РТ Рустама Минниханова в Госсовете присутствовали представители династии защитников Отечества, в которых сразу несколько поколений посвятили свою жизнь защите Родины.
«Преемственность — это очень важно. Приятно было, когда Рустам Нургалиевич поднимал династии наших военных, и там были и нижнекамцы — это семья Сибгатуллиных», — отметил он.
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