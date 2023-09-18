В Нижнекамске планируют создать мемориал памяти бойцам спецоперации

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В Нижнекамске появится мемориальный комплекс погибшим бойцам спецоперации. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава района Рамиль Муллин.

Планируется, что комплекс будет построен в течение двух лет (2023-2024 годы) рядом с мемориальным комплексом, посвященным афганцам.

«Вместе еще с раз с родителями встретимся, переговорим, и если это предложение получит поддержку, я думаю, что мы вынесем его на общее обсуждение и постараемся это сделать в ближайшее время», — сказал руководитель района.

Также он отметил, что на сегодняшний день очень важно прививать преемственность традиций между поколениями.

Так, на послании Раиса РТ Рустама Минниханова в Госсовете присутствовали представители династии защитников Отечества, в которых сразу несколько поколений посвятили свою жизнь защите Родины.

«Преемственность — это очень важно. Приятно было, когда Рустам Нургалиевич поднимал династии наших военных, и там были и нижнекамцы — это семья Сибгатуллиных», — отметил он.